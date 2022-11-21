Власти России обратились в МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о текущей ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Киевский режим продолжает "игры с огнём", осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении Запорожской АЭС, говорит Захарова, ее слова приведены в Telegram-канале МИД РФ. Атаки, в частности, имели место вечером 19 ноября, когда по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра. Они были продолжены, говорит Захарова, и на следующий день, 20 ноября, когда артобстрелам подверглись и площадки, где хранятся радиоактивные отходы.

"К счастью, существенных повреждений ЗАЭС удалось избежать, радиационного выброса не произошло. Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа", - говорит Захарова.

С самого начала ударов ВСУ по станции власти России находились "в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ".

"После нынешней серии, как и ранее, направили туда все имеющиеся у нас сведения на этот счёт, включая фото- и видео-материалы с подтверждением последствий артобстрелов. Попросили незамедлительно информировать государства-члены агентства. Особый цинизм безответственным действиям Киева придаёт то, что они последовали практически сразу после завершения в Вене регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ", - отмечает Захарова, уточнив, что "западные спонсоры в очередной раз показали своё двуличие, дали карт-бланш режиму Владимира Зеленского на продолжение безрассудных попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС".