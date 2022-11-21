В Тюменской области не состоялись закупки на открытие кредитных линий для финансирования дефицита бюджета

На закупки Тюменской области на открытие трех кредитных линий в 1,5 млрд руб., 2 млрд руб. и 0,5 млрд руб. не поступило ни одной заявки, передает корреспондент Накануне.RU.

Закупки были признаны не состоявшимися. За открытие кредитов регион готов был выплатить 213,7 млн руб., 227,8 млн руб. и 142,5 млн руб. соответственно. Эти деньги являются процентами для кредитных линий.

Планировалось, что они будут открыты от 438 до 1096 дней начиная с января 2023 года. Цель привлечения кредитных средств - финансирование дефицита областного бюджета.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что региональный бюджет на ближайшую трехлетку будет напряженным.

"Мы вынуждены пересмотреть подход к реализации крупных инфраструктурных проектов. Все наши планы остаются, но то, что мы планировали сделать за год или два, потребует больше времени и будет зависеть от наших финансовых возможностей. Это изменение затронет и такой крупный инфраструктурный проект, как комплексное развитие территории в Заречной части Тюмени. По плану, ядром этого района должен был стать новый студенческий кампус. А сам проект - новым центром Тюмени. На выкуп земельных участков у юридических лиц и частников планировалось потратить несколько миллиардов рублей. Но, в современных условиях мы должны более экономно расходовать средства. Поэтому я принял решение выбрать для размещения кампуса другой участок. На сегодня несколько таких есть в государственной собственности. И за них не придется платить. А высвободившиеся средства направим на строительство объектов кампуса", - сообщил Моор в конце октября.