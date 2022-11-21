На Запорожской АЭС существует риск атомной аварии – глава Росатома

Глава Росатома Алексей Лихачев считает, что на Запорожской АЭС существует риск атомной аварии, о чем "Россия информирует мировое сообщество".

"Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет. Это будет прецедент, который навсегда изменит ход истории. Поэтому нужно сделать все, чтобы в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность АЭС", - заявил Лихачев журналистам.

Глава Росатома заявил, что его ведомство "всю ночь вело переговоры с МАГАТЭ" о безопасности ЗАЭС. Он добавил, что "появление зоны безопасности вокруг станции зависит от Вашингтона".