21 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

На Запорожской АЭС существует риск атомной аварии – глава Росатома

Глава Росатома Алексей Лихачев считает, что на Запорожской АЭС существует риск атомной аварии, о чем "Россия информирует мировое сообщество".

"Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет. Это будет прецедент, который навсегда изменит ход истории. Поэтому нужно сделать все, чтобы в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность АЭС", - заявил Лихачев журналистам.

Глава Росатома заявил, что его ведомство "всю ночь вело переговоры с МАГАТЭ" о безопасности ЗАЭС. Он добавил, что "появление зоны безопасности вокруг станции зависит от Вашингтона".

Теги: запорожская аэс, росатом, алексей лихачев



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