В Нижневартовске в пожаре погибли мать и сын

В Нижневартовске следователи проводят доследственную проверку по факту пожара, в результате которого погибли двое жителей города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Пожар произошел в ночь на 21 ноября в квартире одного из домов по ул. Мира города Нижневартовска. В результате произошедшего погибла проживавшая в квартире женщина 1956 года рождения и ее 40-летний сын.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.