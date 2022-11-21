Центр Екатеринбурга перекроют на несколько часов из-за зимнего полумарафона

На следующей неделе, 3 декабря, в Екатеринбурге пройдет седьмой зимний полумарафон "УГМК Европа-Азия". Из-за этого центр города будет перекрыт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на организаторов мероприятия, в забеге примут участие 1,5 тысячи профессиональных спортсменов и любителей бега. Старт и финиш запланированы у киноконцертного театра "Космос" (улица Дзержинского, 2).

Дистанция полумарафона будет пролегать по набережной городского пруда (по обеим его сторонам) и по улицам 8 Марта и Бориса Ельцина. В связи с этим организаторы запланировали перекрытие движения транспорта по части улицы 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина) и по самой Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев). Ограничения продлятся с 9:00 до 13:00.

В зависимости от подготовки будущих марафонцев им предстоит пробежать две дистанции на выбор. Профессионалы побегут 21 километр, а любители – 5 километров. Смогут посоревноваться и самые маленькие уральцы – их ждет дистанция в 800 метров.