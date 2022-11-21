В Челябинской области в ДТП погибли женщина и подросток

В Челябинской области в ДТП с тремя автомобилями два человека погибли, двое пострадали, сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла вечером 20 ноября на 13 км автодороги Чебаркуль - Мисяш - М5. Водитель Тойоты Камри, по предварительным данным, при выполнении обгоне, где он запрещен, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ 2114. После удара отечественный автомобиль столкнулся с Нивой Шевроле.

В результате ДТП погибли пассажиры ВАЗ – женщина и 14-летний мальчик, водитель и 10-летний мальчик получили травмы. Они госпитализированы.