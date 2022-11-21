В Тюмени старшего сержанта полиции отправили в колонию и лишили звания за избиение прохожего

В Тюмени Ленинский районный суд осудил полицейского Константина Леонтьева, избившего прохожего, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Правоохранитель признан виновным в совершении действий, явно выходящих за пределы его должностных полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия (п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ).

Инцидент произошел 3 апреля прошлого года, в 16.45 на обочине проезжей части ул. Таллинской.

"Нарядом ППС был остановлен мужчина. Инспектор не имея повода для задержания и досмотра гражданина, стал производить досмотр мужчины и его вещей. Завел остановленного гражданина за патрульный автомобиль, рывком затолкнул его в отсек для задержанных, расположенный в задней части авто и нанес ему кулаком несколько ударов в грудь", - говорится в сообщении.

Полицейского приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно- распорядительными полномочиями в других органах сроком на два года. С отбытием основного наказания в колонии общего режима. С лишением специального звания - старший сержант полиции.

Приговор суда не вступил в законную силу.