Бетономешалка задавила 10-летнюю девочку на западе Москвы

На улице Родниковой на западе Москвы бетономешалка "КамАЗ" задавила 10-летнюю девочку.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу "в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, слева направо по ходу движения транспортного средства".

"В результате дорожной аварии девочка от полученных травм скончалась на месте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции", - сообщили в столичном УГИБДД.