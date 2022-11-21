России предложили четыре "образа будущего"

Фонд прогрессивной политики представил доклад "Образы будущего для России: сценарии, развилки и оценки". В нем смоделированы четыре линии развития страны после "крушения миропорядка". Наиболее вероятным эксперты считают сценарий "СССР 2.0" - попытку "воспроизведения советского опыта существования". Также Россия может пойти по пути "НЭП 2.0", стать "евразийским полюсом" или сосредоточиться на формировании "нации Z". По мнению политологов, скорее всего, страну ждет смешение всех четырех сценариев.

Директор фонда Олег Бондаренко напомнил, что начало дискуссии вокруг "образа будущего" России положила статья начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, пишет "Ъ", в которой были предложены такие концепции, как "государство-роман", "Родина-мать с лазерным мечом", "пирожок" и другие.

"Наш доклад построен по принципу дискуссии авторов", - объяснил Бондаренко.

В число этих авторов вошли также президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков и профессор РАНХиГС Сергей Серебренников.

"Наиболее напрашивающийся" сценарий – "СССР 2.0" – замыкание государства в самом себе", - сказал Серебренников.

Создать "абсолютно закрытую" экономическую систему в современном мире невозможно, поэтому речь идет скорее о "самодостаточной" системе, какими, например, являются американская и китайская. Воплотить этот "образ" в жизнь можно, преодолев структурные дисбалансы российской экономики: повысив производительность труда и введя госрегулирование цен. Сценарий предполагает глобальные инвестиции в инфраструктуру – "новые города, дороги и экосистемы, которые обеспечат занятость, рост населения и обратную релокацию". Социальный контур "СССР 2.0" представляет собой возврат к советской системе образования и медицины, продолжил Серебренников.

Гращенков полагает, что "НЭП 2.0" – максимально пространный, но векторный "образ", противостоящий "новому Госплану".

"Если в первом случае нам опять нарисуют, сколько тонн галош и куда отгружать, то здесь все-таки остаются рыночные потребности, выбор между галошами и кроссовками", - сказал Гращенков.

Российский рынок должен перестроиться с учетом четвертой промышленной революции, технологического и научного сотрудничества со странами, для которых Россия может стать "маяком", а также нового отношения к людям. Воплотить этот "образ" в жизнь может "максимизация свободы внутри страны", считает политолог.

Бондаренко полагает, что сценарий "евразийского полюса" имеет недостаток, поскольку на эту роль "очень серьезно претендует Китай". Чтобы конкурировать с ним, "очень важно иметь свою экономическую модель развития".

"Тогда наша страна может стать альтернативным центром, запрос на который есть в самых различных частях мира. Далеко не все хотят видеть одного и того же Микки-Мауса с разным цветом кожи и разрезом глаз", - сказал Бондаренко, уточнив, что этот "образ" опирается на идеологию традиционных ценностей, которые близки Азии.

Самый "дискутабельный" сценарий – "Нация Z" – вариант "нацбилдинга по-русски", продолжил Олег Бондаренко. Ключевым здесь должно стать "настоящее, а не декларативное постулирование семейных ценностей и стимулирование рождаемости".

При это не стоит полагать, что какой-то из представленных "образов" может быть воплощен в чистом виде, резюмировал Олег Бондаренко. По его мнению, Россию ждет "эклектическое сочетание" отдельных аспектов всех этих сценариев, из которых каждый может оказаться актуальным в тот или иной момент.