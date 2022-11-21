На Южном Урале бывшего главного инженера МУПа приговорили к штрафу в 2 млн рублей за получение взятки

Бывшего главного инженера МУП "Копейские системы водоснабжения и водоотведения" осудили за превышение должностных полномочий и получение взятки, а двух руководителей коммерческой организации – за дачу взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2021 году сотрудник МУП получил взятку в сумме более 340 тысяч рублей от двух руководителей коммерческой организации за заключение муниципального контракта на выполнение работ, беспрепятственную приемку работ и их оплату.

Бывшего главного инженера МУП "Копейские системы водоснабжения и водоотведения" приговорили к штрафу в размере 2 млн рублей, а двух руководителей коммерческой организации – к штрафам в размере по 1,5 млн рублей.