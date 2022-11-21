21 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Национальная система платежных карт снизит комиссии для продуктового ритейла и предприятий общепита

Российская платежная система "Мир" приступает к реформе межбанковских комиссий, запланировав заметное их снижение для продуктового ритейла и предприятий общепита.

Размер аналогичных комиссий для карт международных платежных систем не меняется, что может привести к появлению существенного разрыва в программах лояльности банков по картам "Мир" и иностранным картам в пользу последних.

Как считает эксперты, новая стратегия "Мира" может изменить сам подход к стимулированию клиентов — не через кешбэк, а через скидки в торговых точках. В долгосрочной перспективе это приведет к росту объемов платежей по картам ПС "Мир".

Уже сейчас некоторые банки дают кешбэк по картам МПС выше, чем по картам "Мир". Глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров считает, что необходимо провести аналогичное снижение тарифов и для карт международных систем, чтобы избежать арбитража.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина не раз говорила о необходимости снижать издержки торгово-сервисных предприятий (ТСП), в том числе и при помощи эквайринговых комиссий, сообщает "Коммерсант".

Теги: карты Мир, платежная система, общепит, продукты



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