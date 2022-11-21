Фармпроизводители заявили о сложностях с транзитом лекарств через Белоруссию

У фармацевтических производителей возникли сложности с провозом через территорию Белоруссии лекарств и сырья для их производства.

Об этом говорится в письме Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) сенатору и члену комиссии по труду, соцполитике и здравоохранению парламентского собрания союза Белоруссии и России Владимиру Круглому. В нем содержится просьба помочь решить эту проблему.

Как говорит генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, о проблемах с транзитом заявили как российские, так и иностранные члены ассоциации, импортирующие фармпродукцию из Европы. Всего в АРФП входит 20 компаний, включая "Р-фарм", "Петровакс", AstraZeneca, Stada, Sanofi, Novartis. Представители двух из них подтвердили на условиях анонимности наличие сложностей с перевозкой препаратов через Белоруссию. Представители Sanofi и AstraZeneca отрицают наличие проблемы, сообщают "Ведомости".