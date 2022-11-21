Депутатам Госдумы повысят зарплаты

Госдума пересмотрит систему оплаты труда высокопоставленных депутатов.

На минувшей неделе руководство Думы предложило увеличить выплаты вице-спикерам нижней палаты парламента и председателям комитетов за счет сэкономленных средств. Вопрос поднял спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Сегодня зарплата спикеров обеих палат по статье 27 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы равна доходу премьер-министра, а значит, она на 40% выше средней министерской зарплаты. Зарплата же всех остальных парламентариев приравнена к зарплатам руководителей федеральных ведомств.

Володин давно задумался нам тем, как "стимулировать работу" депутатов и "справедливо", по его мнению, повышать зарплату в зависимости от должности.

Володин заявил, что появилась законодательная возможность направить сэкономленные Госдумой средства для повышения выплат депутатам. В частности, было сказано, что Госдума сэкономила 600 млн руб. Речь идет о вступившей в силу 14 июля 2022 году поправке в ст. 2 ч. 3 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, согласно которой к социальным гарантиям относится ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения, из которых складывается зарплата депутата. Но теперь к вознаграждениям решено отнести и средства, выделенные по регламенту Совета Федерации или Госдумы в пределах бюджета соответствующей палаты парламента. Такая поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, меняющего закон о нотариате.

По законодательству зарплата депутатов Госдумы в 2018 году составляла 399 тыс. 300 руб. до уплаты подоходного налога, а фактическая среднемесячная зарплата с учетом больничных и отпусков за шесть месяцев 2018 года у депутатов составляла 388 тыс. руб.

Как считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, решение призвано поднять статус думского руководства в широком смысле слова, т. е. не сводить его к спикеру. По его словам, высокопоставленные депутаты больше вовлечены в парламентскую работу и могут испытывать потребность в финансовой компенсации своих усилий, сообщают "Ведомости".