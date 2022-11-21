21 Ноября 2022
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Политика В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане и пообещал кардинальные изменения в экономике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll, которые говорят о его победе, заявил, что выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы", - сказал глава государства. Он также анонсировал кардинальные изменения в экономике страны.

"Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству", - сказал Токаев.

Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня 21 ноября, сообщает РИА "Новости".

Теги: Токаев, Казахстан, выборы



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