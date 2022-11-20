Токаев сообщил о кадровых изменениях в правительстве Казахстана после выборов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что нынешнее правительство республики продолжит работу после выборов главы государства. Однако в составе будут проведены некоторые изменения.

Внеочередные президентские выборы проходят в Казахстане в это воскресенье. Заявление Токаева прозвучало в Астане.

"Правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства (...) будут произведены", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам Токаева, такого рода изменения будут и "в других ведомствах".

Недавно стало известно, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют провести переговоры в Оренбурге.