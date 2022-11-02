15-летие Клуба настольного тенниса УГМК отметили праздничным турниром

Сегодня, 2 ноября, в спортивном комплексе СШОР "Лидер" в Балтыме состоялось праздничное мероприятие, посвященное 15-летию Клуба настольного тенниса УГМК. В рамках празднования состоялось награждение сотрудников КНТ УГМК благодарственными письмами и почетными грамотами от Олимпийского комитета, руководства области и Федерации настольного тенниса России, а также прошел турнир по этому виду спорта.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, соревнования прошли в парном разряде по олимпийской системе. Вместе с профессиональными спортсменами ракетки в руки взяли и гости мероприятия. Например, вместе с помощником президента РФ Игорем Левитиным играл тренер Клуба настольного тенниса УГМК Андрей Плетнев. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сражался бок о бок с игроком клуба Марией Степановой. Генеральный директор ФНТР Олег Завалюев выступал вместе с заместителем директора КНТ УГМК Евгением Журавлевым, а региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт – с игроком Еленой Батыршиной.

"Я от всего сердца поздравляю всех с этой замечательной датой. Сегодня в лиге европейских чемпионов Клуб настольного тенниса УГМК находится в тройке сильнейших. Особенно хочется отметить тот факт, что под его крылом активно развиваются спортивные секции не только в областном центре, но и в малых городах. Клуб настольного тенниса УГМК – это настоящая школа, из которой вышли и выдающиеся тренеры, и игроки международного уровня", - отметил помощник президента России Игорь Левитин.

"Хочу пожелать клубу настольного тенниса двигаться вперед, новых побед и талантливых воспитанников. Спорт высоких достижений и прекрасные профессиональные спортсмены – это тот пример, на который ориентируется подрастающее поколение. В Клубе настольного тенниса УГМК есть и то, и другое, чтобы этот прекрасный вид спорта активно развивался", - сказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"15 лет – солидная дата, отмеченная серьезными достижениями. Клуб – это прекрасная школа, которая готовит высококлассных спортсменов. Но самое главное, что у ребят, которые только начинают заниматься этим видом спорта, есть понимание, как добиться больших результатов и выйти на профессиональный уровень. Хочу искренне сказать спасибо руководству УГМК и Клуба настольного тенниса за столь важную и нужную работу", - заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.