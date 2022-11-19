Украина начала "добровольную эвакуацию из Херсона"

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

"Добровольная эвакуация из территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. Каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и прочее", - цитирует РИА Новости Верещук.

Во время визита в Херсон она общалась с "уязвимыми категориями граждан", которые не могут себя обеспечить и не в состоянии самостоятельно покинуть регион.