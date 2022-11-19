В Ленинградской области произошло возгорание на газопроводе "Белоусово – Ленинград"

В "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" высказались о разрыве газопровода, который стал причиной аварии в Ленинградской области.

"Сегодня в 15.32 (по московскому времени) во Всеволожском районе, ориентировочно, на 782 км произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Пострадавших нет", - цитирует РИА Новости заявление компании.

Участок, где произошло ЧП, был оперативно отключен, аварийная бригада ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" направилась к месту разрыва.

"Завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов", - добавили в компании.

Как уточнили в экстренных службах, к 18.19 открытое горение на трубопроводе удалось ликвидировать. Крупный пожар во Всеволжском районе Ленинградской области разгорелся после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. В МЧС сообщили, что причиной ЧП могла стать разгерметизация. По предварительным данным, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Прокуратура начала проверку.