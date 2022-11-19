19 Ноября 2022
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Фото: Накануне.ru

Эстония поможет Украине автобусами и электрогенераторами

Эстония подарит Украине 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов.

"МИД совместно с министерством экономики и коммуникаций и транспортным департаментом направит на Украину 27 городских автобусов для восстановления там транспортного сообщения и улучшения быта украинцев, а также 13 электрогенераторов", - цитирует РИА Новости заявление эстонского МИД.

По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, в дополнение к военной и политической поддержке Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать.

"Украину необходимо поддерживать еще и гуманитарной помощью. Пожертвовав автобусы, мы можем внести необходимый вклад в помощь народу Украины в его повседневных задачах", - приводит слова министра пресс-служба.

МИД Эстонии совместно с таллинскими властями также планирует в ближайшее время отправить на Украину два автомобиля скорой помощи.

Теги: МИД Эстонии, Украина, помощь



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