В МИД оценили решение Польши не пускать Лаврова на Совет министров иностранных дел ОБСЕ

В МИД РФ оценили решение отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в польском городе Лодза.

"Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря беспрецедентно и провокационно", - сообщает МИД РФ.

Решение несовместимо со статусом председателя Организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. Нарушены Правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 г.) о принципах работы Действующего председательства.

"Убеждены, что все здравомыслящие политики разделяют позицию российской стороны о недопустимости подобных действий и дадут им принципиальную оценку. Соответствующий запрос был вчера направлен всем государствам-участникам ОБСЕ", - полагают в МИД.