Россия может отказаться от доллара при расчетах в "дружественных" валютах

Правительство России ищет способ формировать цены внешних контрактов через новые индикаторы – пока курс доллара учитывается даже при расчетах в нацвалютах. Среди альтернатив – корзина валют, а также "экзотичные" опции с золотом и нефтью.

Власти решили отвязать внешнеторговые контракты с дружественными странами от курса доллара и использовать альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют. Об этом РБК рассказал источник на финансовом рынке и подтвердил федеральный чиновник. Сейчас при международных расчетах национальными валютами их курс все равно рассчитывается через доллар. Например, чтобы при расчетах парой рубль-тенге понять, сколько рублей надо заплатить за тенге, курс казахстанской валюты определяется через американскую. По словам одного из собеседников, перед рынком стоит глобальная задача построить систему, которая позволит навсегда уйти от кросс-курса через доллар. Он уточил, что сейчас эту инициативу прорабатывают ЦБ и Минфин вместе с банками.

"Разные варианты рассматриваются, в том числе корзины валют", - сказал федеральный чиновник.

Возможна и привязка курсов национальных валют к золоту или нефти, говорит источник на финансовом рынке, но добавляет, что оценки нефтяного рынка также привязаны к доллару, поэтому это не самый лучший вариант. Впрочем, привязка к нефти и золоту – "экзотика", а валютная корзина должна соответствовать российской структуре внешнеторгового оборота, отмечает чиновник. Набор валют, который мог бы войти в корзину, пока непонятен, уточнил он.

"Сейчас значительная часть внешнеторгового оборота остается в долларах, но валютный рынок распался на отдельные сегменты там, где продавцы и покупатели валюты встречаются между собой. И это – проблема. Здесь как раз и возникают конструкции формирования валютного рынка, над которыми мы сейчас работаем", - указывает собеседник издания.

Об обсуждении этой инициативы слышал еще один источник РБК в крупном банке. Единственной альтернативой доллару может быть только юань, говорит он: при слишком большом отклонении нового курса от курса доллара могут найтись участники рынка, которые будут использовать это для своей выгоды. Юань может использоваться как шлюз, но, во-первых, он не является свободно конвертируемой валютой, во-вторых, для его использования нужно согласие Китая, уточняет федеральный чиновник.