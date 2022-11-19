19 Ноября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Китай будет активно наращивать импорт, - Си Цзиньпин

Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.

"Следует придерживаться открытого регионального сотрудничества и совместно способствовать процветанию АТР, активно расширять открытость и всесторонне повышать уровень регионального экономического сотрудничества. Решимость Китая расширять открытость на высоком уровне не изменится", - цитирует РИА Новости заявление председателя КНР.

Он подчеркнул, что "Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества".

Теги: КНР, Китай, Си Цзиньпин



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