Китай будет активно наращивать импорт, - Си Цзиньпин

Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.

"Следует придерживаться открытого регионального сотрудничества и совместно способствовать процветанию АТР, активно расширять открытость и всесторонне повышать уровень регионального экономического сотрудничества. Решимость Китая расширять открытость на высоком уровне не изменится", - цитирует РИА Новости заявление председателя КНР.

Он подчеркнул, что "Китай будет активно расширять импорт высококачественных продуктов и услуг, а также открывать миру больше рыночных возможностей, возможностей для роста и сотрудничества".