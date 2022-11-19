19 Ноября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/dmitry_koshchenko

"Нижневартовск - детям Донбасса" - столица Самотлора готовит новогодние подарки

«Нижневартовск – детям Донбасса». Добрую акцию под таким названием запускают в столице Самотлора.

Идею предложили представители общественных организаций во время заседания городского Координационного совета, который провел глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Дмитрий Кощенко(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Юным жителям городов Донбасса передадут новогодние подарки, а военнослужащим и одиноким жителям старшего возраста – поздравления.

К реализации проекта подключились образовательные организации Нижневартовска. Коллективы школ и детских садов подготовят наборы с канцелярскими принадлежностями и сладостями для юных жителей Донбасса, школьники напишут письма поддержки своим ровесникам, а малыши на творческих занятиях совместно с воспитателями изготовят небольшие сюрпризы.

нижневартовск, дети донбасса, акция(2022)|Фото: t.me/dmitry_koshchenko

Праздничный гуманитарный груз планируется доставить в города – Луганск, Брянки, Стаханов, Донецк, Амвросиевку, Макеевку, а также в некоторые села.

Всем желающим принять участие в акции можно уточнить информацию по телефонам: 41-95-60, 8(904)882-29-48, 8(902)853-37-46.

Теги: акция, дети донбасса, новогодние подарки, дмитрий кощенко, координационный совет



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