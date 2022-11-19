19 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Попытки изолировать Россию усиливают кризис, - Белоусов

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что в мире наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут лишь к углублению кризиса.

"Могу честно сказать, что на уровне вице-президента у меня не было встреч и разговоров за исключением общих мероприятий, где они неизбежно состоялись. С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные, поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю. И я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса", - цитирует ТАСС заявление Белоусова по итогам саммита АТЭС, где он возглавлял российскую делегацию.

Белоусов добавил, что на полях АТЭС у него не было контактов с представителями США, но были "вполне доверительные" контакты с представителями других "недружественных" стран.

Теги: Андрей Белоусов, Россия, изоляция



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