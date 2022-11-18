Испытания самолета Ил-114-300 пройдут до конца года

Испытания турбовинтового гражданского самолета Ил-114-300 состоятся уже в декабре. Об этом на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сообщил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

"В целом, ситуация в экономике довольно стабильная. Наше ключевое градообразующее предприятие – филиал ПАО "ОАК" – ЛАЗ имени Воронина планирует заключить соглашение на производство новых 19 турбовинтовых гражданских самолетов Ил-114-300 в ближайшие три-четыре года. А 26 декабря текущего года должны начаться первые летные испытания этих машин", - цитирует Тимохина портал правительства Подмосковья.

Филиал ПАО "ОАК" – ЛАЗ имени Воронина входит в госкорпорацию Ростех. Он производит, как военные самолеты, так и гражданские авиалайнеры.

"Мы посещали его с вами в конце апреля. Проект Ил-114-300 находился тогда на стадии сборки и доработки, и очень приятно, что уже в скором времени начинаются испытания этой машины", - сказал Андрей Воробьев.

Напомним, ранее глава Ростеха Сергей Чемезов пообещал Путину, что Ил-114-300 будет запущен в серию в 2023 г. Серийные поставки, как отмечалось, "могут сдвинуться на более поздний срок", например, на 2024 г. Причиной сдвига стало крушение в августе 2021 г. опытного образца самолета Ил-112В. И на Ил-112, и на Ил-114 стоят российские двигатели ТВ7-117СТ. После авиакатастрофы испытания Ил-114 также были приостановлены до выяснения ее причин.