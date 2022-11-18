18 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

СМИ: На стадионах Чемпионата мира по футболу в Катаре запретили продажу алкоголя

На матчах открывающегося в эти выходные Чемпионата мира по футболу в Катаре не будут продавать алкогольное пиво. Информацию подтвердили в национальном оргкомитете ЧМ и в ФИФА.

"После переговоров между властями принимающей страны и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других фан-направлениях и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с периметра стадионов. Это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое останется доступным на всех стадионах в Катаре", - говорится в заявлении ФИФА, которое цитирует РБК.

Примечательно, что теперь под угрозу срыва попадает спонсорский контракт ФИФА с пивоваренной компанией Budweiser на $75 млн.

Ранее сообщалось, что требование королевской семьи Катара полностью запретить продажу алкоголя на стадионах стало неожиданностью для организаторов Чемпионата мира.

Теги: катар, чемпионат мира по футболу, пиво, запрет, алкоголь



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