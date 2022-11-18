Bloomberg: Новые требования Турции к страховке танкеров могут помешать экспорту российской нефти

Турция с 1 декабря намерена требовать у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, доказательства страхования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение турецкого минтранса.

Поясняется, что суда должны будут предоставить письмо от страховой компании, в котором говорится, что страхование покрывает конкретно этот рейс и груз.

Агентство отмечает, что новые требования могут ограничить поставки нефти из России, поскольку в декабре также вступают в силу дополнительные ограничения ЕС и Великобритании, связанные с перевозкой "черного золота".

Напомним, в сентябре Минфин США сообщил, что Соединенные Штаты, страны G7 и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, запрет на перевозку нефтепродуктов морским путем – 5 февраля 2023 года.