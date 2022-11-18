Столовая школы №257: островок благополучия в хаосе петербургского соцпита

Вице-губернатор Валерий Москаленко, курирующий сектор социального питания, посетил столовую школы №257 Пушкинского района. Об увиденном он отозвался в крайне положительном ключе, отметив особую роль учеников и их родителей в работе столовой. Однако высокопоставленный чиновник «забыл» упомянуть, что осмотренная им школьная столовая фактически выведена из петербургской системы соцпита и работает автономно. Вероятно, именно по этой причине нам не удалось обнаружить ни одного негативного отзыва о работе школьной столовой за последние три года, в то время как городской школьный соцпит погряз в картелях, судах и жалобах.

В 2018 году руководство школы №257 полностью отказалось от услуг сторонних комбинатов соцпита, включив поваров в собственный штат и взяв всю ответственность за питание детей на себя. Уже в 2019 году там был организован полноценный и современный школьный ресторан. В работе пищеблока активное участие принимают ученики, а родители имеют широкий спектр инструментов для контроля за качеством питания детей.

В отличие от большинства петербургских школ, в этой график питания полностью соответствует нормам СанПиН – ни завтраков во второй половине дня для средних классов, ни обедов спустя три часа после окончания уроков для младших. Глубокое интегрирование столовой в школьную жизнь позволяет ученикам самим влиять на состав меню, а в столовой они могут организовать проведение праздников во внеклассное время.

Отдельно можно отметить систему безналичных платежей. В Петербурге работает программа «Моя школа», которая позволяет ученикам расплачиваться в столовых Единой картой школьника. Ранее в СМИ рассказали, как чиновники Смольного год за годом пытаются довести эту программу до логического конца, но дальше обещаний дело не идет. С 2019 года на обслуживание этой программы Смольный тратит более полумиллиарда рублей, которые идут компании, связанной с губернатором Александром Бегловым. Но в школе №257, как указано на их официальном сайте, используется программный комплекс «Цифровая школа».

Проект «Цифровая школа» разработан на другом конце России – в Хабаровске. Именно его выбрали в школе №257, а не петербургский «аналог».

Как видно, уникальный школьный ресторан в Пушкинском районе действительно сильно дистанцировался от петербургского соцпита, что не удивительно. За время его существования в городе уже раскрыта череда картельных сговоров с участием крупнейших частных комбинатов.

Так, компания «Артис-Детское питание», обслуживающая школы Пушкинского района, была дважды уличена ФАС в картельных сговорах. Государственный «КСП Пушкинского района», который обслуживал школу №257 до 2018 года, находится на грани банкротства.

Только с начала текущего года произошло несколько инцидентов с возможным хищением денег на комбинатах соцпитания. Так, сегодня Арбитражный суд обязал владелицу комбината «Серна», который обслуживает школы и детсады Выборгского района, выплатить 33 миллиона рублей долга за нелегальную работу ресторана. Накануне была задержана экс-гендиректор «Столовой №14», обслуживающей школы Московского района, а обыски прошли на комбинате «Велес», работающим в школах Волосовского района Ленинградской области.

А ранее в правоохранительные органы начали проверку по заявлению о возможной пропаже денег со счетов «КСП Красносельского района». А в понедельник стало известно о заморозке тендеров на поставку продуктов в детские сады Пушкинского района, чиновников подозревают в связи с одним из участников торгов.

В обстоятельствах затянувшегося хаоса, поглотившего сектор соцпитания Петербурга в 2019 году, вполне понятно, почему школа №257 предпочитает самостоятельно заботиться о питании детей. Чиновникам Смольного удобно приводить школу, как показательную, но указывать на то, что для этого школа фактически вышла из городской системы соцпита, они добавлять почему-то забывают.