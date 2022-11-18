В Тюменской области один район объявили "временно опасным"

Часть территории Тюменской области объявили временно опасной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тобольска.

На территории Уватского района (город Тобольск - административно-экономический центр) может упасть ступень ракеты "Союз-2", которая будет запущена 27 ноября.

"27 ноября 2022 года с 17.00 минут до 19.30 минут по московскому времени состоится пуск РКН "Союз-2" с космическим аппаратом. Резервными датами пуска назначены 28, 29 и 30 ноября. Район падения отделяющихся частей ракет - "Тобольск", расположенный в Уватском районе Тюменской области. Территория падения объявлена временно опасной. Необходимо соблюдать меры безопасности в указанное время", - говорится в сообщении.