Во Владимирской области мэру вменили злоупотребление полномочиями

Глава города Покров (Владимирская область) попал под "уголовку". Ему вменили злоупотребление полномочиями в виде махинаций с землей.

По данным прокуратуры Владимирской области, в 2021-22 гг. заключены договоры купли-продажи 11 участков по льготной стоимости. Они прошли без проведения торгов, на что не было оснований. Ещё одному жителю участки по льготной цене были предоставлены через перераспределение земель. В результате преступных действий мэра бюджет города потерял не менее 4,9 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".