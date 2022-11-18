18 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

82-летняя Нэнси Пелоси покидает пост лидера демократов в палате представителей Конгресса США

Спикер палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси объявила об уходе со своего поста. Она два десятилетия возглавляла Демократическую партию в палате, став одной из самых влиятельных женщин в политике США.

Пелоси, первая и единственная женщина, занявшая пост спикера, заявила, что продолжит работу в палате представителей, дав следующему поколению возможность возглавить демократов. Последние, к слову, скоро окажутся в меньшинстве, хотя их результаты на промежуточных выборах оказались выше, чем ожидалось.

"Я не буду добиваться переизбрания на пост лидера демократов в следующем Конгрессе. Для меня настал час, когда новое поколение возглавит фракцию демократов, которую я так глубоко уважаю, и я благодарна, что так много людей готовы взять на себя эту огромную ответственность", - цитирует Пелоси CNN.

82-летняя Пелоси возглавила фракцию в 2022 году. Тогда под ее предводительством демократы голосовали против резолюции, разрешающей применение силы в Ираке. С тех пор партия то приобретала, то теряла большинство в палате.

Во время президентства Джо Байдена ее деятельность стала еще более заметной. Крупнейший антикризисный пакет в пандемию на $1,9 трлн, важные законы в сфере здравоохранения, энергетики и климата были одобрены не без ее участия.

Ее самым громким действием последнего года стал визит на Тайвань, в результате которого чуть не разгорелась третья мировая война: напряжение между США и Китаем было максимальным, хотя в итоге ситуацию удалось нормализовать.

Теги: нэнси пелоси, палата представителей, демократическая партия, конгресс сша



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