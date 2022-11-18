18 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото:aviationnews.eu

Финляндия конфисковала три частных самолета россиян, - СМИ

В Финляндии изъяли три частных самолета, которые принадлежат российским гражданам, сообщил телеканал Yle.

Воздушные судна обслуживаются финской компанией Polar Aviation Oy.

По данным телеканала, правоохранительные органы подозревает, что самолеты принадлежат или используются россиянами, которые числятся в санкционных списках ЕС и США.

При этом финская компания отрицает, что лица, подпавшие под санкции, были их клиентами, пишет ТАСС.

В июне федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест Министерством юстиции США двух самолетов российского бизнесмена Романа Абрамовича. Как сообщало Reuters, речь идет о принадлежащих Абрамовичу самолетах Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER.

Теги: финляндия, частные самолеты, россияне



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