В США казнили убийцу ребенка, до конца года запланированы еще три казни

В американском штате Оклахома казнили Ричарда Стивена Фэйрчайлда, он пытал и убил трехлетнего сына своей подруги в 1993 году. Эта казнь стала первой из четырех, запланированных в США до конца года.

В штате Оклахома казни возобновили в октябре 2021 года, за это время казнили сем человек – больше, чем в соседнем Техасе. Техас, в свою очередь, с 1976 года казнил больше людей, чем любой другой штат, сообщает Associated Press.

В 2015 году апелляционный суд Оклахомы ввел мораторий на казни после неудачной казни и двух инцидентов с наркотиками в камерах смертников. Но в 2021 году мораторий был снят. Планируется, что половина из 40 человек, которые сейчас находятся в камерах смертников, в течение двух следующих лет будет казнена.

Казнь Фэйрчайлда стала 16-й в США в этом году. В прошлом году было всего 11 казней.

Оставшиеся в этом году три казни состоятся в штатах Миссури, Оклахоме и Айдахо.

Фэйрчайлд, которому в четверг исполнилось 63 года, начал получать первую смертельную комбинацию из трех препаратов в 10:10 утра в тюрьме штата Оклахома в Макалестере. Он был объявлен мертвым в 10:24 утра.

Фэирчайлд, бывший морской пехотинец, был осужден за убийство Адама Брумхолла после того, как ребенок намочил постель. Фэйрчайлд прижал тело Адама к раскаленной печи с обеих сторон, а затем бросил его на стол. Ребенок так и не пришел в сознание и умер в тот же день.

Привязанный к каталке в камере смерти, Фэйрчайлд поблагодарил своих адвокатов и тюремный персонал и извинился перед семьей Адама.

"Сегодня день Адама, справедливость для Адама", — сказал Фэйрчайлд.

Дело Фэйрчайлда рассматривалось в госсовет по помилованию и УДО. В октябре члены совета отвергли прошение смертника о помиловании. Прокуроры настаивали на том, что убийство мальчика было пыткой. Адвокаты утверждали, что их подзащитный в детстве подвергался насилию, был психически болен и раскаивался.

В последние годы от поддержки смертной казни как инструмента правосудия отказались все политические партии, при этом около 6 из 10 американцев выступают за сохранение казни.