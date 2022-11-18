18 Ноября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: ТАСС / Михаил Метцель

"У меня есть два мотива: общественно значимый и личный": почему Пригожин заявил в Генпрокуратуру на Беглова

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, почему он подал два заявления в Генпрокуратуру в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Слова бизнесмена передает пресс-служба «Конкорда».

Газета ВЕК.ру попросила Пригожина дать комментарий по этому поводу. И попросили бизнесмена объяснить свои мотивы.

«У меня есть два мотива: общественно значимый и личный. Первый – дать возможность петербуржцам жить в красивом, убранном, благоустроенном российском регионе под названием Санкт-Петербург», — заявил он.

Второй мотив он назвал «личным шкурным». При этом Пригожин подчеркнул, что немного стесняется его. И привел в качестве примера анекдот.

«Это как в анекдоте: "Жизнь надо прожить так, чтобы в гроб не пришлось класть на живот. Потому что если положат на спину, то глаза будет щипать, когда люди будут писать на твою могилу"», — указал бизнесмен.

Также Пригожин особо отметил, что здесь говорится не о Беглова. Речь идет о вымышленном плохом градоначальнике Северной столицы.

«Всех денег не заработаешь. Все особняки на дочку в Каннах не запишешь. У каждого человека в жизни приходит время, когда он должен принести общественно-значимую пользу», — подчеркнул он.

Такой момент, считает Пригожин, наступает у людей в разные периоды жизни. Кто-то приходит к этому после первого класса, кто-то — в 30, а кто-то и в 60.

«Редкая форма психического недуга, когда в 66 лет ты думаешь, что все деньги унесешь с собой в могилу. И тебе наплевать на то, каким тебя видят и запомнят люди», — заявил Пригожин.

Бизнесмен ранее указывал, что петербургская чиновничья элита стала новым поколением олигархов-предателей. Они предали и предают свою страну ради материальных благ на иностранных курортах.

Теги: евгений пригожин, александр беглов, северная столица, олигархи-предатели



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