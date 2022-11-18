Москва рассчитывает на обмен Виктора Бута – МИД РФ

В Москве продолжают рассчитывать на обмен российского гражданина Виктора Бута на одного из граждан США, находящихся в заключении в России, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, а что она укрепляется и настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность", - отметил Рябков.

Ранее сообщалось, что Бута, обвиненного в США в торговле оружием, могут обменять на американку Бриттни Грайнер. Баскетболистка была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Сегодня стало известно, что ее этапировали в ИК в Мордовии.