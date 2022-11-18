"АвтоВАЗ" собрал на площадке в Тольятти тестовую Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" собрал на площадке в Тольятти первую Lada Vesta NG. Ранее эти автомобили собирались в Ижевске.

"На первой сборочной линии "АвтоВАЗа" произведена тестовая сборка первого автомобиля Lada Vesta NG. На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов. Автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала", - говорится в сообщении компании.

В ближайшие месяцы компания продолжит готовиться к серийному производству, будет настраивать оборудование, производственные и логистические схемы. Старт выпуска Lada Vesta NG намечен на начало весны 2023 года.

В августе глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти обойдется в 1 млрд руб. На новой площадке планируется выпускать до 500 тыс. автомобилей в год (мощности ижевского завода позволяли выпускать только 150 тыс. автомобилей в год).

Проект по выпуску Vesta на новой площадке станет рентабельным в конце 2023 года. "АвтоВАЗ" также планирует увеличить скорость конвейеров, собирающих Granta, Lada Niva в классической комплектации Legend и в более современной комплектации Lada Niva Travel.