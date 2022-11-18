18 Ноября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: instagram.com/olegtinkov

В Тоскане обокрали виллу Олега Тинькова, - Adnkronos

Неизвестные обокрали виллу российского предпринимателя Олега Тинькова в тосканском городе Форте-дей-Марми, сообщает Adnkronos.

Преступники вынесли из дома драгоценности, сумки и часы стоимостью несколько сотен тысяч евро, уточняет агентство.

О краже сообщил сторож, заметивший утром следы взлома и беспорядок в доме. Самого Тинькова в момент ограбления дома не было - он находится с семьей в Мексике.

Ранее Тиньков сообщил, что официально отказался от российского гражданства. Также он объявил, что начинает процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из российского банка, потому что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с нынешними действиями России.

Теги: тиньков, вилла, грабители



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