В Тоскане обокрали виллу Олега Тинькова, - Adnkronos

Неизвестные обокрали виллу российского предпринимателя Олега Тинькова в тосканском городе Форте-дей-Марми, сообщает Adnkronos.

Преступники вынесли из дома драгоценности, сумки и часы стоимостью несколько сотен тысяч евро, уточняет агентство.

О краже сообщил сторож, заметивший утром следы взлома и беспорядок в доме. Самого Тинькова в момент ограбления дома не было - он находится с семьей в Мексике.

Ранее Тиньков сообщил, что официально отказался от российского гражданства. Также он объявил, что начинает процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из российского банка, потому что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с нынешними действиями России.