Собянин: Российский бизнес занял большинство ниш после ухода зарубежных брендов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские предприниматели заняли большинство производственных ниш, которые оставили зарубежные компании после ухода с отечественного рынка.

В частности, добавил Собянин в интервью РИА Новости, речь идет о пищевой промышленности, фармацевтике, а также о производстве высокотехнологичных товаров.

Мэр признал, что единственной проблемной отраслью в Москве остается автомобилестроение.

Также Собянин отметил, что инвестиции покинувших столицу зарубежных компаний остались в городе.

Ранее сообщалось, что по данным на начало сентября 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили свою деятельность в стране, 15% приняли решение покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с рынка без продажи бизнеса.

Всего зарубежные компании, ограничившие деятельность в России либо заявившие об уходе с рынка, с конца февраля 2022 года уже потеряли $200–240 млрд.