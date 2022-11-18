Художники создают образ человека труда: в Москве пройдет выставка позитивного искусства

18 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России Москва
Фото: Пресс-служба Фестиваля позитивного идейного искусства &quot;Время, вперед!&quot;

Художники создают образ человека труда: в Москве пройдет выставка позитивного искусства

В январе 2023 года в Новой Третьяковке в рамках фестиваля "Время, вперед!" пройдет финальная выставка четвертого сезона "История труда". Можно будет увидеть более сотни картин, скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства на тему созидательного труда, реалий аграрной и промышленной сфер. Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, идеолог фестиваля "Время, вперед!" Константин Бабкин в беседе с Накануне.RU рассказал, как появилась идея для "Истории труда".

"Эта идея у нас возникла, потому что в искусстве мы не видим ни идей созидания, ни человека труда. Те, про кого поет Игорь Растеряев, ребята на комбайнах — их нет в культурном пространстве, нет в телевизоре, нет в кино, и тем более в картинных галереях. Вокруг одни гламурные девицы, тик-ток блогеры, словом, публика, не сосредоточенная на созидании и не продвигающая высоких позитивных идей. А мы видим вокруг нас, что люди труда есть — они живы, у них свои мечты и достижения. И мы решили создать такой фестиваль", — рассказал Константин Бабакин.

"Мечты сбудутся!", Жидков Олег, "Время, вперёд"(2022)|Фото: фестиваль "Время, вперед"/ Жидков Олег

В Советском Союзе был широко распространен жанр социального реализма и образ человека труда, крестьянки даже являлся символом, чего сегодня и вправду нет. Выставка продолжает и советские традиции, и дореволюционное искусство "передвижников", подчеркивает Константин Бабкин. В течение года сотни художников могли посещать предприятия и создавать свои произведения, финалом и станет выставка "История труда". Всего было подано 1306 заявок на участие от 678 художников и скульпторов. Цель выставки и всего творческого проекта — показать уважение к человеку труда, повысить престиж рабочих профессий в обществе, укрепить их веру в самих себя, в их необходимость обществу.

Финальная выставка четвертого сезона пройдёт с 4 января по 14 января 2023 года в Новой Третьяковке.

Теги: бабкин, искусство, Искусства труда, человек труда, время вперед, промышленность, соцреализм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети