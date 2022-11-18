Художники создают образ человека труда: в Москве пройдет выставка позитивного искусства

В январе 2023 года в Новой Третьяковке в рамках фестиваля "Время, вперед!" пройдет финальная выставка четвертого сезона "История труда". Можно будет увидеть более сотни картин, скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства на тему созидательного труда, реалий аграрной и промышленной сфер. Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, идеолог фестиваля "Время, вперед!" Константин Бабкин в беседе с Накануне.RU рассказал, как появилась идея для "Истории труда".

"Эта идея у нас возникла, потому что в искусстве мы не видим ни идей созидания, ни человека труда. Те, про кого поет Игорь Растеряев, ребята на комбайнах — их нет в культурном пространстве, нет в телевизоре, нет в кино, и тем более в картинных галереях. Вокруг одни гламурные девицы, тик-ток блогеры, словом, публика, не сосредоточенная на созидании и не продвигающая высоких позитивных идей. А мы видим вокруг нас, что люди труда есть — они живы, у них свои мечты и достижения. И мы решили создать такой фестиваль", — рассказал Константин Бабакин.

В Советском Союзе был широко распространен жанр социального реализма и образ человека труда, крестьянки даже являлся символом, чего сегодня и вправду нет. Выставка продолжает и советские традиции, и дореволюционное искусство "передвижников", подчеркивает Константин Бабкин. В течение года сотни художников могли посещать предприятия и создавать свои произведения, финалом и станет выставка "История труда". Всего было подано 1306 заявок на участие от 678 художников и скульпторов. Цель выставки и всего творческого проекта — показать уважение к человеку труда, повысить престиж рабочих профессий в обществе, укрепить их веру в самих себя, в их необходимость обществу.

Финальная выставка четвертого сезона пройдёт с 4 января по 14 января 2023 года в Новой Третьяковке.