39 пророссийских активистов расстреляли в Херсоне. Тела представят в качестве жертв ВС РФ

В Херсоне силами украинских силовиков расстреляны 39 пророссийских активистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, тела убитых не будут возвращать родственникам - их хотят представить в качестве жертв, якобы доказывающих военные преступления РФ. Помимо них, еще 74 человека были увезены в неизвестном направлении. Уже выехавших граждан запугивают экстренные службы.

"Для этого они врываются в оставленные в городе Херсоне дома и квартиры, портят имущество. При этом обыски сопровождаются фото- и видеосъемкой для последующего отправления собственникам, находящимся на левобережной части Херсонской области, с целью их устрашения", - добавил собеседник агентства.