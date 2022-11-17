17 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Политика Украина
Фото: wikipedia.org – docmonstereyes

39 пророссийских активистов расстреляли в Херсоне. Тела представят в качестве жертв ВС РФ

В Херсоне силами украинских силовиков расстреляны 39 пророссийских активистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, тела убитых не будут возвращать родственникам - их хотят представить в качестве жертв, якобы доказывающих военные преступления РФ. Помимо них, еще 74 человека были увезены в неизвестном направлении. Уже выехавших граждан запугивают экстренные службы.

"Для этого они врываются в оставленные в городе Херсоне дома и квартиры, портят имущество. При этом обыски сопровождаются фото- и видеосъемкой для последующего отправления собственникам, находящимся на левобережной части Херсонской области, с целью их устрашения", - добавил собеседник агентства.

Теги: пророссийский активист, Херсон, расстрел



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