Финляндия поставит на Украину рекордный для страны объем военной помощи

Очередной пакет военной помощи Украине от Финляндии станет рекордным по объему для последней. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство обороны страны.

Решение принял президент республики. До этого страна уже направила девять партий военной техники с крупнейшим на сегодня объемом, заявил министр обороны Антти Кайкконен. Стоимость пакета составляет 55,6 млн евро.

Напомним, что в октябре премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала планы пограничной службы республики по возведению ограждений на некоторых участках границы с Россией.