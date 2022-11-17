17 Ноября 2022
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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

В Академии единоборств РМК в Екатеринбурге выставили пояс чемпиона мира IBF

Боксер Академии единоборств РМК и новый чемпион мира по версии IBF Шавкат Рахимов вернулся в Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, сегодня он прилетел домой после победы над Зелфой Бареттом в Абу-Даби. Это первый боксерский титул такого уровня, который завоевал спортсмен команды RCС. Президент Академии единоборств РМК Иван Штырков, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко и еще 50 топовых спортсменов встречали новую звезду мирового бокса аплодисментами.

Шавкат Рахимов(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Путь Рахимова к заветному титулу занял семь лет, за которые он успел провести 17 поединков. Еще в 2017 году он стал чемпионом мира по версии IBO (пятая по значимости организация в мире). Затем провел несколько успешных защит, после чего получил возможность боксировать за более престижный пояс.

"Академия – это место, где я провел свой дебют. Все началось в Екатеринбурге, и этот город изменил мою жизнь. Думаю, что следующий бой будет уже в апреле или в мае. Это будет обязательная защита против бывшего чемпиона, поэтому на следующей неделе начнем готовиться", - рассказал Шавкат.

Шавкат Рахимов(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Сейчас пояс Рахимова выставлен на первом этаже Академии единоборств РМК. Любой желающий сможет сфотографироваться с ним до 19 ноября.

Пояс чемпиона IBF в Академии единоборств РМК(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: пояс, бокс, чемпион, Екатеринбург



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