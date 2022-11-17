17 Ноября 2022
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Наука и техника В России
Фото:dni24.com

Старт пилотируемого корабля "Орел" переносится минимум на два года

Пилотируемый корабль "Орел" не сможет отправиться в космос ранее 2025 года, хотя изначально старт был назначен на 2023 год, передает "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

По его словам, перенос связан "не столько с кораблем, сколько с созданием наземных средств испытания".

Год назад в РКК "Энергия" заявили о возможном переносе старта.

А в 2020-м стало известно о проблемах в программе "Орел" (ранее "Федерация") – проектируемый пилотируемый космический корабль, предназначенный для полетов на Луну, оказался на две тонны тяжелее, чем было указано в ТЗ.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль, который ранее носил название "Федерация", с 2009 года. Планируется, что он придет на смену кораблям "Союз" и автоматическим грузовым кораблям "Прогресс" и будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне. В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается сразу две версии пилотируемого корабля: одна их них будет околоземной, а вторая – окололунной.

Теги: пилотируемый корабль, перенос старта, пилотируемая программа, роскосмос, ркк энергия



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