ВКС РФ уничтожили цеха военных предприятий в Запорожье и Павлограде, - Минобороны

ВКС России высокоточными ракетными ударами поразили цеха двух украинских оборонных заводов, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ.

В городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня.

В сентябре ВКС РФ также нанесли удар по инфраструктуре военного предприятия "Искра" в Запорожье. Были уничтожены цеха, где обслуживались реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.