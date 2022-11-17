17 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В МИД РФ назвали условия расторжения отношений с США

В МИД РФ заявили о том, что Москва не хочет разрывать дипломатические отношения с США, но если Вашингтон решит, что им отношения с Москвой не нужны, то это произойдет.

"Зависит целиком и полностью от того выбора, который делают в Вашингтоне. Я ничего заранее не исключаю, но это, конечно, не наш путь и не наш ход. Мы проводим свою политику последовательно проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо и исключительно нашими национальными интересами. В наших интересах не разрывать дипломатические отношения с США, коммуникация, диалог нужны", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, если американцы в какой-то момент сочтут для себя, что это не то, что им нужно, тогда, наверное, дело кончится разрывом.

"Совершенно беспрецедентен уровень русофобии в США во всех звеньях и ветвях власти, в мейнстримовых СМИ. Это мы ощущаем каждодневно. Недооценивать последствия этого тоже нельзя", - сказал Рябков.

Теги: Сергей Рябков, МИД РФ, США, Россия



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