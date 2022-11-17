Трамвай в Академический хотят запустить уже в следующем году

Ездить в Академический и обратно на трамвае жители Екатеринбурга, вероятно, смогут уже в следующем году. О планах запустить трамвай с автономным ходом рассказали замглавы города Алексей Бубнов и гендиректор Института государственно-частного планирования Елена Антипина. По их словам, такой вид транспорта не требует строительства новой контактной сети, что позволит сохранить в бюджете около 800 млн рублей.

Первую трамвайную очередь в Академический запустят в 2023 году, тогда в тестовом режиме поставят и трамвай с автономным ходом. Сейчас же пока решается вопрос финансирования: будет выбрана или концессия или госфинансирование.

"Он (трамвай) будет заходить в контактную ветку, которая уже существует, и добирать заряд аккумулятора. А там, где сети нет, будет возможность автономного хода. Но если станет понятно, что маршрут полностью перекрывается автономным ходом, то трамвай останется на автономном ходу. Для жителей это не меняет ничего, а для администрации это экономия порядка 800 млн рублей", - заявила Антипина.

Она также добавила, что запустить транспорт станет возможным сразу же после того, как проложат рельсы. Если задумка удастся, то трамвай в Академический будет запущен на год раньше. В противном случае, специалисты оценят работу автономного общественного транспорта, и достроят контактную сеть .

Напомним, что создание новой трамвайной ветки проходит в рамках проекта по повышению транспортной доступности Академического. Новый район возводит крупнейший девелопер региона – АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", которое вместе с жилыми домами обеспечивает ввод социальной и транспортной инфраструктуры.

Церемония закладки первой шпалы трамвайной линии состоялась в июле 2021 года. Планы по запуску трамвая в новый 8-ой район города назревали давно - именно трамвай должен снизить нагрузку на общественный транспорт и улучшить ситуацию с постоянными пробками. Горожане будут обеспечены комфортным и доступным транспортом, который также является экологически чистым.

Муниципальный контракт на строительство трамвайной ветки включает в себя два этапа. В ходе первого трамвай пустят по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на ул. Волгоградской около городской больницы №40. Второй этап предусматривает продление ветки до ул. Татищева. Протяженность линии составит 8 км 801 м. Также мэр Алексей Орлов уже распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории для третьего этапа – согласно планам, линия будет продлена на проспекте Академика Сахарова и улице Амундсена.