Новый ведущий программы "100 к одному" возглавит телеканал СТС

Известный российский телепродюсер Александр Акопов возглавит телеканал СТС, он также займет пост заместителя гендиректора "Национальной медиа группы" по развлекательному вещанию. Работавший на СТС с 2005 года Вячеслав Муругов покидает пост гендиректора канала.

Акопов будет отвечать в холдинге за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также за собственное производство развлекательного контента холдинга.

Александр Акопов стоял у истоков продюсерской компании "Видео Интернешнл", в середине 90-х работал на руководящих постах в ВГТРК, в том числе являлся гендиректором канала РТР (ныне "Россия 1").

В нулевых занимался продюсированием сериалов и телепередач, участвовал в создании сервиса "Амедиатека".

Известен в качестве продюсера более 100 телевизионных программ и сериалов, в числе которых "Марш Турецкого", "Бригада", "Идиот", "Бедная Настя", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой", "Татьянин день" и др.

Совсем недавно стал ведущим популярной телеигры "100 к одному" на "России 1": ведущий Александр Гурвич, который был лицом этого проекта 25 лет, ушел с телеканала из-за своей антивоенной позиции.