Россияне смогут обращаться к властям через "Госуслуги"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что граждане могут обращаться в органы государственной власти через "Госуслуги".

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Сейчас обращения нужно отправлять по электронной или обычной почте. В ноябре 2020 года стартовал эксперимент по использованию для этих целей сайта госуслуг. Он должен завершиться в декабре с.г. За это время отправлено более 10 млн обращений. Авторы проекта считают, что это говорит о востребованности данной опции, поэтому ее необходимо закрепить в законе.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года поручил сделать для онлайн-общения населения и власти единую цифровую платформу с обратной связью. Минцифры разработало такую платформу, которая является подсистемой госуслуг.

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, соавтор законопроекта Антон Горелкин отмечает, что порталом госуслуг пользуются 100 млн граждан, и для многих из них портал стал единой точкой входа для диалога с государством.

"В моем понимании "Госуслуги" должны быть эталонным государственным цифровым сервисом, который гарантирует одинаково высокий уровень комфорта для всех пользователей... Не нужно забывать, что все госсервисы создаются не для чиновников, а для граждан единой большой страны", - написал депутат.

Планируется, что на постоянной основе данная опция заработает с 1 марта 2023 года. Для обращения нужно быть авторизованным на госуслугах. Ответ органов власти будет там же. По закону, на ответ дается 30 дней. В исключительных случаях разрешается более длительный срок, но необходимо об этом уведомить заявителя. Часто ответ дается гораздо быстрее.

Законопроект не отменит возможность отправки писем по обычной или электронной почте или на сайтах ведомств и организаций.

Накануне Минцифры сообщило, что на "Госуслугах" можно сообщить о задержках в предоставлении мер поддержки мобилизованным или их родственникам. Минцифры передаст сообщение в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение недели.

Согласно рейтингу GovTech Maturity Index Всемирного банка, Россия вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, сообщило Минэкономразвития РФ.