Зеленский заявил, что все коррупционеры уехали, и теперь на Украине нет коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все коррупционеры уехали из страны, и теперь на Украине нет коррупции.

В 2019 году одним из пунктов президентской кампании Зеленского была борьба с коррупцией. В этом году Украина стала страной-кандидатом в члены Евросоюза – обычно это означает признание успехов в борьбе с коррупционной составляющей, хотя в пожеланиях, которые Еврокомиссия выдала Киеву при наделении статусом кандидата, говорится о необходимости дальнейшей борьбы с мздоимством.