МИД Китая: Си Цзиньпин не угрожал Трюдо на видео с саммита G20

Председатель КНР Си Цзиньпин не угрожал премьер-министру Канады Джастину Трюдо и не критиковал его в личной беседе на полях саммита G20. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат подтвердила, что два лидера действительно провели короткий разговор в кулуарах саммита.

"Не думаю, что это можно трактовать так, что председатель Си Цзиньпин раскритиковал или упрекал кого-то", - сказала она.

"Не согласна с тем, что это была угроза, вы все видели это видео", - сказала дипломат. По ее словам, "две стороны просто донесли свою позицию", передает ТАСС.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Си Цзиньпин делает замечание Трюдо, речь шла о разглашении подробностей двусторонних переговоров. Китайский лидер отметил, что это "неуместно". Глава КНР также подчеркнул, что беседа между политиками должна быть искренней, в противном случае сложно предугадать, "чем это может закончиться".

После этих слов Си Цзиньпин попытался отойти в сторону, но Трюдо остановил его, заявив, что "в Канаде верят в открытый и честный диалог". Лидер КНР на это заметил, что "давайте сначала создадим условия», после чего пожал руку канадскому премьеру и ушел.